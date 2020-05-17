День памяти жертв политических репрессий: Шмыгаль призвал не забывать о преступлениях тоталитарного режима

Новости Украины:Шмыгаль говорит, что Украина должна помнить о преступлениях тоталитарного режима, чтобы не допустить этого в будущем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.

Об этом он написал в Facebook.

"Почтим память их всех сегодня, в День памяти жертв политических репрессий. И не забывайте об этих ужасных преступлениях, чтобы не допустить этого в будущем", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр Украины отметил, что жертвами тоталитарного режима стали сотни тысяч человек.

"Поражает бездушие, с которым коммунисты расправлялись с инакомыслящими. Среди них были как известные деятели, так и те, чьи имена до сих пор остаются неизвестными", - написал глава правительства и процитировал также стих репрессированного советским режимом поэта Василия Стуса "Весь обшир мій — чотири на чотири"

Как сообщалось, в воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в соответствии с указом Президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая с целью почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным введением коммунистической идеологии.