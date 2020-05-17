"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок

Новости Украины:18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

18 мая украинские телеканалы покажут онлайн-урок посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Завтра, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В уроке примут участие заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева и народная артистка Украины Джамала.

"Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, сломавшей судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году", - подытожили в Офисе президента Украины.