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Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
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Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий

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Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. День памяти жертв политических репрессий. У Олега Ляшко родился сын.

  • 1

    Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

    Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

  • 2

    Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков.

    Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

  • 3

    В воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

    День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

    Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации.

    Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.

  • 4

    СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных в 1937-1938 годах.

    Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.

  • 5

    У Олега Ляшко родился сын.

    У лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко родился сын.

  • 6

    Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти занижали статистику по COVID-19.

    Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань сначала замалчивали важную информацию о масштабах вспышки коронавируса.

  • 7

    Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.

    Украинский данкер Сергей Мясоедов получил ужасную травму, в результате которой впал в кому. По информации федерации, 16 мая Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.

  • 8

    В Джексонвилле состоялся уже третий ивент UFC.

    Опытный нидерландский боец Алистар Оверим в рамках тяжелого веса победил техническим нокаутом американца Уолта Харриса.

  • 9

    Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью

    Промоутер Top Rank Боб Арум надеется провести бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса в сентябре без зрителей на территории США.

  • 10

    НБА хочет ускорить возобновление сезона

    Тренировочный лагерь команд НБА перед возобновлением сезона может быть сокращен до 2-3 недель, чтобы команды поскорее вернулись к игре.

  • 11

    Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая

    Александр Красюк прокомментировал последние скандалы вокруг Александра Усика.

  • 12

    В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"

    Последние дни своей жизни Фред Уиллард провел в Лос-Анджелесе и умер по естественным причинам.

  • 13

    Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе

    Первая леди Украины Елена Зеленская в откровенном интервью журналу Elle рассказала о трех ключевых навыках в современном мире.

  • 14

    Издание Mirror опубликовало давнее резюме Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.

    Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.

  • 15

    Где пройдет Евровидение 2021: организаторы выбрали место проведения конкурса

    Европейское сообщество вещателей (EBU) договорилось с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

  • 16

    Британский поп-дуэт Hurts возобновил творчество и записал сингл под названием "Voices".

    Британский дуэт Hurts презентовал новую песню Voices, ставшую их первой новинкой с 2017 года.

  • 17

    Nvidia представила первый графический процессор на архитектуре Ampere - A100

    Представители компании заявили, что их новинка "демонстрирует самый большой скачок в производительности по сравнению с предыдущими поколениями GPU".

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СБУ, Олег Ляшко, Коронавирус, День памяти жертв репрессий, Covid-19.
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