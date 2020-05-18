Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков.
Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.
СБУ обнародовала документы КГБ о судьбе репрессированных в 1937-1938 годах.
Служба безопасности Украины обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах представителей "Расстрелянного возрождения", репрессированных в 1937-1938 годах.
У Олега Ляшко родился сын.
У лидера Радикальной партии, бывшего народного депутата Олега Ляшко родился сын.
Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти занижали статистику по COVID-19.
Старший медицинский советник китайского правительства, эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань сначала замалчивали важную информацию о масштабах вспышки коронавируса.
Сергей Мясоедов неудачно упал с велосипеда.
Украинский данкер Сергей Мясоедов получил ужасную травму, в результате которой впал в кому. По информации федерации, 16 мая Сергей упал с велосипеда и получил тяжелый ушиб.
В Джексонвилле состоялся уже третий ивент UFC.
Опытный нидерландский боец Алистар Оверим в рамках тяжелого веса победил техническим нокаутом американца Уолта Харриса.
Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью
Промоутер Top Rank Боб Арум надеется провести бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса в сентябре без зрителей на территории США.
НБА хочет ускорить возобновление сезона
Тренировочный лагерь команд НБА перед возобновлением сезона может быть сокращен до 2-3 недель, чтобы команды поскорее вернулись к игре.
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Александр Красюк прокомментировал последние скандалы вокруг Александра Усика.
В США умер актер из "Друзей" и "Американского пирога"
Последние дни своей жизни Фред Уиллард провел в Лос-Анджелесе и умер по естественным причинам.
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Первая леди Украины Елена Зеленская в откровенном интервью журналу Elle рассказала о трех ключевых навыках в современном мире.
Издание Mirror опубликовало давнее резюме Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.
Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.
Где пройдет Евровидение 2021: организаторы выбрали место проведения конкурса
Европейское сообщество вещателей (EBU) договорилось с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.
Британский поп-дуэт Hurts возобновил творчество и записал сингл под названием "Voices".
Британский дуэт Hurts презентовал новую песню Voices, ставшую их первой новинкой с 2017 года.
Nvidia представила первый графический процессор на архитектуре Ampere - A100
Представители компании заявили, что их новинка "демонстрирует самый большой скачок в производительности по сравнению с предыдущими поколениями GPU".