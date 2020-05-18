Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Украина на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу моряков.

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В воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Украина призывает международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец массовым и системным репрессиям, которые РФ проводит в зоне оккупации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий и не забывать преступлений, совершенных против них, чтобы не допустить этого в будущем.