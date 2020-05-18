Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая

Новости Украины:18 мая наши предки сжигали на полях старую сухую траву и высаживали рассаду капусты.

Традиции на 18 мая

В этот день сажают капустную рассаду. По обычаю, это нужно делать самой старшей женщине в семье, рано утром, когда ее никто не видит и не может сглазить. При посадке капусты надо сказать такие слова: "Не будь голенаста - будь пузаста, не будь пустая - будь тугая; не будь красна - будь вкусна; не будь стара - будь молода; не будь мала - будь велика!" Чтобы молодую капусту не точил червь, по краям грядки сажали крапиву и говорили: "Крапиву - чертям, а капусту - нам!" Иногда одно растение прикрывали горшком и сажали под горшок еще одну луковку.

На горшок клали венок, принесенный из церкви на Троицу в прошлом году. Это должно было обеспечить хороший рост капусте. При посадке рассады не едят хлеба, чтобы куры капусту не выклевали.

С Ирины начинали сеять поздние огурцы. Говорили еще, что в этот день худая трава из поля вон: выжигали покосы, луга от прошлогодней травы.

Приметы и поверья

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Зацвела черемуха – скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим. Если же вода растекается по земле, то во время покоса будут идти дожди.

Люди, родившиеся 18 мая, устраивают крепкую семью по большой любви. В качестве талисмана им подходит изумруд и обсидиан.