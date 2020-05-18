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Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 23 детей и 81 медика

Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 23 детей и 81 медика
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 325 человек, среди них 23 детей и 81 медик.

В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 650 медиков и 1 тыс. 324 детей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”Всего за все время пандемии заболели 18 тыс. 616 человек. Из них - 1 тыс. 324 ребенка и 3 тыс. 650 медиков. Всего выздоровели 5 тыс. 276 человек, а летальных случаев - 535”, - сказал он.

По словам Степанова, за предыдущие сутки проведено 5098 исследований методом ПЦР.

”Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 47, в Ривненской области - 41, в Киеве - 41”, - рассказал министр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 18 мая зафиксирован 18 тыс. 616 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 325 новых.

 

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Дети, Минздрав, Медики, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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