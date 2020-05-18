Активист Стерненко прибыл на допрос в СБУ

Новости Украины:Активист Сергей Стерненко, который был вызван в СБУ в понедельник для проведения следственных действий, в 9:40 утра пришел к зданию спецслужбы.

Допрос активиста Сергея Стерненко в Службе безопасности Украины в понедельник не связан с уведомлением его о подозрении, отмечают в Службе.

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с уведомлением его о подозрении",- говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе заявляют, что активизация в информационном поле вокруг этого дела "является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

В СБУ также заверили, что в расследовании "дела Стерненко" Служба руководствуется принципами законности, объективности и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Как сообщалось, СБУ уведомила о подозрении в хулиганских действиях двоих человек, напавших на Стерненко в Одессе в 2018 году.

"Подозрения предъявлены по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия)", - сказали агентству в спецслужбе в пятницу.

Стерненко на своей странице в Facebook сообщил ранее, что СБУ вызвала его для вручения подозрения. "Меня вызвали в СБУ для уведомления о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - написал Стерненко.

Он сообщил, что его вызывают по делу №1215 "для участия в следственных и процессуальных действиях", однако в каких именно, в сообщении СБУ не указывалось.

Речь идет о деле о покушении на Стерненко, которое произошло 25 мая 2018 года в Одессе. Двое мужчин напали на него, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

"Я ничего не боюсь! Правда на моей стороне! Я не признаю никакой вины, потому что я защищал свою жизнь и здоровье, и, если будет нужно, сделаю это ещё раз. Я приду и буду с ними говорить. А будут ли они готовы к этому разговору - ещё очень и очень большой вопрос", - заявил Стерненко в видео, обнародованном на его Youtube-канале.