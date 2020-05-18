В Минздраве призвали обратить внимание на статистику нарушителям карантина

Новости Украины:Максим Степанов рекомендовал обратить внимание на статистику новых заболеваний и летальных исходов тем, кто нарушает карантинные правила.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рекомендовал обратить внимание на статистику новых заболеваний и летальных исходов тем, кто нарушает карантинные правила.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Людям, которые так бездумно и легкомысленно несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения начали нарушать карантин, я предлагаю вам иногда смотреть в цифры, особенно в ту строку, где количество заболеших и количество летальных случаев... Я очень прошу всех придерживаться именно того объема карантинных мероприятий, которые предлагает Министерство здравоохранения", - сказал Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения будет поднимать этот вопрос, в том числе на соответствующей комиссии.

"Для того чтобы соответствующие органы, которые должны реагировать, составлять протоколы... чтобы они уже реагировали", - сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано уже 18 616 случаев COVID-19, из них 535 летальных.