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COVID-19: Ученые убеждены, что ношение маски может помочь вирусу проникнуть в мозг

COVID-19: Ученые убеждены, что ношение маски может помочь вирусу проникнуть в мозг
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Вирус концентрируется и циркулирует в носовых проходах.

Новые данные свидетельствуют о том, что ношение маски для лица может помочь коронавирусу проникнуть в мозг и создать большую угрозу для здоровья.

Об этом говорится на Science Times, пишет ТСН.

Бывший нейрохирург, доктор Рассел Блейлок, предупреждает, что маски для лица не могут полностью защитить человека от заболевания и заражения патогенами. Он добавляет, что это также может нести серьезную угрозу для здоровья, потому только больные люди должны носить маски для лица.

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С начала пандемии коронавируса люди всюду носили защитные средства, такие как маски и перчатки. Клиника Кливленда утверждает, что перчатки не защищают от вирусов и не позволяют вам прикасаться ко всему, что находится в пределах досягаемости. Однако микробы, которые попадают в ваши перчатки, могут переноситься на все другие поверхности, которых вы касаетесь.

Теперь, даже маски для лица сталкиваются с той же критикой. Доктор Блейлок говорит, что вирусам, что выдыхаются, маска не дает шанс вырваться. Он говорит, что вирус будет дальше концентрироваться и циркулировать в носовых проходах и в конце может попасть в мозг.

Комиссия по контролю и профилактике заболеваний ранее советовала только больным носить защитные маски, но позже рекомендовали всем носить его, поскольку выяснилось, что некоторые из них могут быть бессимптомными носителями вируса.

В нескольких исследованиях изучали опасность ношения лицевой маски, особенно в течение длительного времени. Они включают повышение сопротивления дыхательных путей, накопление углекислого газа, гипоксию или недостаточное снабжение кислородом, головные боли и даже другие опасные для жизни осложнения.

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В исследовании, проведенном Национальной университетской больницей Тайваня, было выявлено, что использование масок N-95 у медицинских работников вызывает гипоксемию, низкий уровень кислорода в крови и гиперкапнию и другие осложнения.

В другом исследовании сообщалось о появление головной боли у медицинских работников, которые используют ту же защитную маску для лица. Также было выявлено, что беременные женщины в масках N-95 имеют проблемы с дыханием, связанные с использованием маски.

Исследователи предполагают, что преимущества использования масок N95 для предотвращения сокращению инфекционных заболеваний должны быть сопоставлены с возможными респираторными последствиями, связанными с длительным использованием масок N95. 

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Новые данные показывают, что в некоторых случаях коронавирус может проникать в мозг. В случае ношения маски вирусам, выпущенным после окончания срока годности, не будет предоставлена возможность бежать, и они будут дальше собираться в носовых проходах. Это позволяет вирусу проникать в обонятельные нервы и путешествовать дальше, достигая мозга.

По словам доктора Блейлока, не стоит нападать или критиковать здоровых людей, которые не носят масок, поскольку исследования показывают, что это может быть мудрым выбором в конце концов.

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Маска, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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