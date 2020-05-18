На зданиях ОП и Кабмина появились световые инсталляции в знак солидарности с крымскотатарским народом

Новости Украины:На зданиях ОП и Кабмина показали инсталляцию в знак солидарности с крымскими татарами.

На зданиях Офиса Президента и Кабинета министров появились световые инсталляции в знак солидарности с крымскотатарским народом.

Дом правительства подсветили в красный, синий и желтый цвета, надписью "18 мая 1944 года — геноцид крымскотатарского народа" и другими, касающиеся депортации.

Также были продемонстрированы видеокадры тех времен.

В пресс-службе Кабмина рассказали, что световую проекцию-видеоинсталляцию, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и РФ против крымскотатарского народа, на Здании правительства покажут ещё 19 и 20 мая.

Кроме того, Министерство иностранных дел опубликовало в Facebook фото здания Офиса Президента, на котором также разместили световую проекцию в знак солидарности с крымскотатарским народом.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и чтили память жертв депортации крымских татар. В этот день в 1944 году из Крыма по приказу Сталина были депортированы свыше 260 тысяч крымских татар, из которых 46 процентов погибли в дороге и в первые годы жизни в изгнании.