Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обязательно наступит день, когда временно оккупированный Россией Крым вернется в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"4-утра ... Стук в дверь ... 15 минут на сборы ..." .. С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944 года, когда в дом каждой крымскотатарской семьи постучалась беда. 76 лет назад началась принудительная депортация коренного народа с Крымского полуострова", - напомнил он.

По словам президента, сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, весь мир вспоминает о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб.

"Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать. То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади", - отметил он.

В то же время, Зеленский напомнил, что в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от арестов, обысков и притеснений.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve sizin azatlıgınız icun! За вашу и нашу свободу", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня на зданиях Офиса президента Украины и Кабинета министров размещена световая проекция в знак солидарности с крымскотатарским народом. "Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944 года. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.