Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу больных COVID-19: ситуация по регионам
Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу больных COVID-19: ситуация по регионам
Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину
Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Live Chess: Украина разгромила Россию и стала чемпионом
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая

Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину

Зеленский: Наступит день, когда Крым вернется в Украину
09:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обязательно наступит день, когда временно оккупированный Россией Крым вернется в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"4-утра ... Стук в дверь ... 15 минут на сборы ..." .. С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944 года, когда в дом каждой крымскотатарской семьи постучалась беда. 76 лет назад началась принудительная депортация коренного народа с Крымского полуострова", - напомнил он.

По словам президента, сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, весь мир вспоминает о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб.

"Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать. То утро называют трагическим рассветом в жизни крымскотатарского народа. Лишь спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади", - отметил он.

"Юные украинцы должны знать правду": ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар покажут специальный урок

В то же время, Зеленский напомнил, что в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю. А те, кто остался, страдают от арестов, обысков и притеснений.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve sizin azatlıgınız icun! За вашу и нашу свободу", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сегодня на зданиях Офиса президента Украины и Кабинета министров размещена световая проекция в знак солидарности с крымскотатарским народом. "Сегодня каждый украинец разделяет с ним боль от трагедии 18 мая 1944 года. Эта дата напоминает о том, что можно преступно отнять у народа его землю, и невозможно отобрать у народа его дух и волю. Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, Крымские татары, Владимир Зеленский, Аннексия Крыма, День борьбы за права крымских татар, Память жертв депортации крымских татар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
04 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
05 Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
День иконы Божией Матери &quot;Неупиваемая чаша&quot;: традиции и молитвы
День иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша": традиции и молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь