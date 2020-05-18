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18 мая - годовщина преступной депортации крымских татар

18 мая - годовщина преступной депортации крымских татар
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:18-20 мая 1944 года из Крыма эшелонами было вывезено 191 тысячу человек, почти 8 тысяч из них погибли в дороге и еще 27 тысяч - за следующие полтора года.

В Украине 18 мая отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа и чтят память жертв депортации крымских татар.

Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 ночью и продолжалась до начала июня.

Официальным основанием для этого стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859-сс О крымских татарах от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

Согласно официальным данным, в отдаленные регионы СССР — от северного Предуралья до республик Средней Азии — были депортированы 191 044 крымских татар, а по данным самопереписи крымских татар, проведенной Национальным движением крымских татар, — 423 100. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46, 2% крымских татар.

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Ограничения на возвращение крымских татар на историческую родину были сняты в 1974 году, однако чиновники продолжали запрещать возвращение в Крым вплоть до 1989 года.

Также до 1956 года крымские татары не имели права выйти за пределы спецпоселения.

В Украине депортации крымскотатарского народа признали геноцидом.

В 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа из Крыма запланированы памятные мероприятия, которые в этом году пройдут с учетом карантинных ограничений.

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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал мемориальные мероприятия на 17−18 мая, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По его словам, 18 мая в 12:00 по всей территории Украины и на территории аннексированного Россией Крыма будет объявлена минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Украина, Крым, Крымские татары, Аннексия Крыма, День борьбы за права крымских татар, Память жертв депортации крымских татар.
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