Годовщина депортации крымских татар: в канадском Виннипеге подняли крымскотатарский флаг

В Канаде к годовщине депортации крымских татар подняли крымскотатарский флаг.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Канаде.

"Столица канадской провинции Манитоба - Виннипег - к годовщине депортации крымских татар подняла крымскотатарский флаг. Его вывесили перед парламентом Манитобы на рассвете 17 мая. Он будет развеваться до захода солнца 18 мая, когда Украина будет отмечать День борьбы за права крымскотатарского народа", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Это больше, чем символ гордого и мужественного народа. И для нас, и для наших канадских друзей эта церемония - человечный и значимый жест в знак солидарности с крымскими татарами, которые сегодня страдают от преследований оккупационной российской власти", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, эту инициативу поддержало правительство провинции Манитоба, местный Конгресс Украинцев Канады и Ассоциация крымских татар Канады.

"Виннипег продолжает традицию, начатую Посольством Украины в Канаде: ежегодно к 18 мая один из канадских городов поднимает голубой флаг с тамгой в память о депортации и в поддержку крымских татар сегодня. В предыдущие годы такие церемонии прошли в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне", - добавил посол.

The Crimean Tatar flag raised in front of @MBLegislature in Winnipeg to commemorate the tragic deportation and show solidarity with the Crimean Tatars, politically persecuted under the Russian occupation. Kudos to #Manitoba and #Winnipeg for this touching and meaningful gesture! pic.twitter.com/2Zfs050xQ6

