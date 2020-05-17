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В трех городах Турции вывесили крымскотатарские флаги в память о жертвах геноцида

В трех городах Турции вывесили крымскотатарские флаги в память о жертвах геноцида
16:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Анкаре, Стамбуле и Анталии вывесили крымскотатарские флаги в память о жертвах геноцида.

Посольство Украины в Турции вывесило на здании дипломатического ведомства в Анкаре крымскотатарский флаг как память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает посольство в Twitter.

"Память о преступной депортации сталинским режимом крымских татар в 1944 году до сих пор отдается страшной болью в наших сердцах, которую мы разделяем с крымскотатарским народом. В знак солидарности над нашим посольством в эти дни размещен крымскотатарский флаг с траурной лентой", – говорится в сообщении.

В то же время посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в Facebook, что крымскотатарские флаги вывешены также в украинских консульствах в Стамбуле и Анталии. "Чтя память жертв депортации крымскотатарского народа, сегодня в Посольстве Украины в Анкаре размещен крымскотатарский флаг с траурной лентой. Также в помещении Генерального консульства в Стамбуле и Консульства в Анталии", - отметил он.

Посол призвал проявить солидарность с крымскотатарским народом и присоединиться к мероприятиям с целью почтить память жертв депортации крымских татар в 1944 году сталинским режимом.

В Украине 17 мая чтут память жертв политических репрессий, а 18 мая – жертв геноцида крымскотатарского народа. В связи с этим запланированы памятные мероприятия с учетом карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, в рамках мемориальных мероприятий к дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и запланированных, в частности, в Крыму, предусматриваются возложение цветов к памятникам и памятным знакам, установленным в память крымских татар, погибших в ходе депортации 1944 года. Предлагается также поднятие над жилыми домами национальных флагов, обрамленных траурной лентой.

День памяти жертв геноцида крымских татар: украинцев призвали зажечь огонек памяти

Вместе с другими мероприятиями в Киеве в рамках 13-й сессии Крымского дискуссионного клуба состоится вебинар на тему признания странами геноцида крымскотатарского народа и противодействия его дискриминации.

Запланирован также международный онлайн траурный митинг, посвященный трагической дате.

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Все по теме:

Турция, Анкара, Стамбул, Анталия, Крымские татары, Андрей Сибига.
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