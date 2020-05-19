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Чийгоз: Крымскотатарскому народу важно знать, что Крым обязательно будет освобожден

Чийгоз: Крымскотатарскому народу важно знать, что Крым обязательно будет освобожден
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:На Майдане прошла акция памяти жертв депортации крымских татар.

На майдане Незалежности в Киеве состоялась акция памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Участие в мероприятии, которое транслировали в прямом эфире ряд информационных телеканалов, взяли лидер крымских татар Мустафа Джемилев, бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, экс-президент Украины Петр Порошенко, народный депутат Ахтем Чийгоз.

"Крым - это Украина, и мы будем и дальше бороться за освобождение Крыма. То, что мы сегодня вместе, и то, что наши братья украинцы всегда нас поддерживают в борьбе за Крым, - это очень важно для крымских татар", - цитирует Чийгоза пресс-служба партии "Европейская солидарность".

По его словам, люди в Крыму сегодня также заявляют, что ни при каких обстоятельствах не отдадут Крым, даже зная, что их будут преследовать.

На зданиях ОП и Кабмина появились световые инсталляции в знак солидарности с крымскотатарским народом

"И именно поддержка граждан по всей Украине им придает силы, надежду и уверенность. Крымскотатарскому народу важно знать, что Крым обязательно будет освобожден", - подчеркнул Чийгоз.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и почитается память жертв депортации крымских татар.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Крымские татары, Мустафа Джемилев, Оккупированный Крым, Ахтем Чийгоз, Владимир Балух.
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