Интервью с Гиркиным и Поклонской: "ЕС" требует от СБУ открыть дело против Гордона

Новости Украины:"Евросолидарность" призывает СБУ привлечь Гордона к ответственности за поддержку терроризма и покушение на суверенитет Украины.

Партия "Европейская Солидарность" требует от Службы безопасности Украины (СБУ) немедленно начать производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета Украины журналистом Дмитрием Гордоном.

"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде "интервью" пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса, и коллаборанта Поклонской, причастной к фальсификации дел и арестов десятков крымских татар и украинцев, является очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которое предусмотрена прямая уголовная ответственность", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В "Евросолидарности" отмечают, что отсутствие немедленной реакции на подобную провокацию свидетельствует о сговоре действующей власти с пророссийскими реваншистами, а также поощряет антигосударственные выступления.

"Регулярное появление террористов, отрицающих территориальную целостность Украины, в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны", - заявляют в партии.

Как сообщалось, ранее в СБУ заявили о намерении проанализировать ситуацию вокруг интервью депутата Госдумы РФ, экс-"прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина (Стрелкова) Гордону.