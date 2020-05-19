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Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая
Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая

Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая

Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 19 мая определяли, каким будет урожай огурцов.

Православная церковь 19 мая почитает праведника Иова Многострадального, который жил в Северной Аравии за 2000-1500 лет до Рождества Христова. Жизнь и страдания святого описаны в Библии ("Книга Иова").

Иов был человеком благочестивым, его уважали сограждане. Но, по воле Божией, на его дом обрушились несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой. Его оставили друзья и знакомые, и даже супруга ему советовала похулить Господа и умереть. На что Иов ответил: "Неужели только добро мы будем принимать от Бога, а зла не будем?".

Видя смирение и долготерпение Иова, Господь его вознаградил: вернул ему здоровье и богатство. У Иова родились чудесные дети, а сам он прожил ещё 140 лет.

В учении Церкви святой Иова является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества, а потом прославившегося Светлым Воскресением.

Приметы на 19 мая

Приходи работать на белые горохи.

Майская роса - коням пуще овса.

Большая роса утром и ясный день - к урожаю огурцов.

Знаменательные события в истории: 19 мая 2020 года

С Иова начало утренних рос, а с Николы (22 мая) - двенадцать заморозков.

Большая роса и ясный день - к хорошему урожаю на огурцы.

Отсутствие утренней росы после ее ежедневного появления - к перемене погоды.

Появились сережки на цветущих кленах - пора сеять свеклу.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 19 мая, День Иова, Иов-огуречник.
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