У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Имя Денис первоначально являлось народной формой устаревшего церковного имени Дионисий, которое, в свою очередь, происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

В мифологии Древней Греции Дионис – бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы. Поэтому иногда имени Денис дают толкование "весельчак", "гуляка". От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза.

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.

Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.

Возможно, врожденное любопытство мальчика поможет стать ему ученым, разбирающимся во многих областях знаний. Денис полон энергии и она толкает его на необдуманные мероприятия. Пускаясь в авантюры, мальчик не забывает увлечь за собой друзей и во многом проявляет организаторские способности. Правда, хватает Дениса не надолго, часто он бросает дело, не завершив его и подведя тех, кого привлек к нему.

Обладая быстрым и подвижным умом, Денис в состоянии при необходимости очень складно солгать. Если молодой человек осознает ту легкость, с которой он может придумывать небылицы, то постепенно правда для него станет неотличима от выдумки. Как следствие, Денис начнет совершать массу промахов и с трудом расплачиваться за них. В основном, речь идет о семейных отношениях этого человека и его манере общаться с женщинами. К сожалению, частые семейные неурядицы могут спровоцировать в Денисе серьезную тягу к алкоголю, тем самым до конца разрушив и без того пошатнувшийся семейный мир.

Чтобы добиться успеха в жизни, Денису очень важно развивать в себе осторожность, терпение и обязательность. Только эти качества помогут мужчине в любой профессии. Тем более, что Денис очень легко подписывается во всевозможные затеи. Чтоб увлечь его за собой, достаточно увлекательного рассказа и просьбы о совете. Любая интересная идея становится для Дениса приманкой. Однако всегда стоит помнить, что Денис – организатор, и велика вероятность, что не вы его подобьете на реализацию вашей идеи, а он, поддержав вас, сделает вас исполнителем, а не инициатором.

Денис не боится кропотливой работы, а с возрастом становится очень аккуратным и усидчивым. Бывает, что он участвует в различных авантюрах. Но это лишь только потому, что если зажжётся какой-либо идеей, то сделает всё, чтобы её реализовать. Денису бы чуточку осторожности, терпения и, тогда любое начатое дело будет успешным. Этот мужчина принципиален и часто навязывает свои идеи окружающим. Ему легко увлечь за собой других людей, но вот быть их предводителем до самого конца ему неудобно.

В семейной жизни Денис предпочитает жить отдельно от родителей. Выбирая себе спутницу жизни, Денис будет руководствоваться принципом – "чтобы было интересно". Ему нравятся женщины активные, легкие на подъем, не окостенелые в мыслях и раскрепощённые в действиях. Детей своих он предпочитает воспитывать на идеях свободы и права выбора.

Поздравления

С праздником тебя, Денис!

Пусть всё будет зашибись.

Пусть удача ждет во всём,

Радость пусть приходит в дом.

В этот день тебе желаю

Оставаться молодым,

Никогда не огорчаться,

Быть веселым, озорным.

Пусть здоровье будет крепким,

Не болел чтоб никогда,

Счастье будет пусть огромным

На пути твоем всегда.

Денис, всегда счастливым будь,

Пусть будет много позитива!

Пройди с улыбкой этот путь,

Живи роскошно и красиво!

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

Пусть тебя окружают

Только верные люди,

Пусть здоровье, достаток,

И любовь рядом будут.

Ты — хороший, Денис,

Пусть же Бог защищает,

И приятный сюрприз

Впереди ожидает!

Не таится беда,

В повороте судьбы,

Только счастье всегда,

Ты под ручку веди!

От сердца и души, Денис,

Тебе желаю лишь добра!

В свой день рождения улыбнись

И стань счастливей, чем вчера!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся без труда!

Желаю, чтоб здоров был ты,

А также полон сил всегда!

Поздравляем мы Дениса,

Пусть звезда твоя искрится,

Пусть придет к тебе успех,

Вместе с ним — деньжаток мех.

Улыбается удача,

Пусть вокруг никто не плачет.

От души повеселись,

Впереди еще вся жизнь.

Живи счастливо, улыбайся!

Удачей каждой наслаждайся!

И новый день встречай всегда,

Как — будто он твоя мечта.

Денис, пускай твои сомненья

Уйдут за красный горизонт.

И ночью в вещем сновиденье

Узнаешь лучший в жизни ход.

И в радужных объятьях мира

Пускай живет твоя душа.

Поет тебе святая лира,

Так безмятежна и чиста.

Поздравляю тебя, Денис,

Будь решительным, сильным, успешным,

Пусть удача подует, как бриз,

И мечты все исполнит, конечно!

Будет дружба, любовь и успех,

Всё, что нужно тебе в этой жизни,

И живи увлекательней всех

С бесконечным в душе оптимизмом!

Денис, будь героем по жизни,

Стань смелым и лучшим во всём,

Пусть море любви, оптимизма

И счастья наполнит твой дом.

Пусть станут реальностью планы,

Успех неминуемо ждёт,

И полные денег карманы

Судьба тебе преподнесёт!