В Украине количество больных COVID-19 медиков приближается к 4 тысячам

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 3 тыс. 969 медиков и 1 тыс. 348 детей.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
”За прошедшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 107 человек. За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев, при этом выздоровели 356 человек. Это уже второй раз за время пандемии, когда количество людей, которые выздоровели, превысило количество заболевших”, - отметил он.
По словам Степанова, за все время пандемии заболели 18 тыс. 876 человек. Из них 1 тыс. 348 детей и 3 тыс. 969 медработников. Всего выздоровели 5 тыс. 632 человека, а летальных случаев - 548.
По словам Степанова, за предыдущие сутки совершено 7 тыс. 62 исследований методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 38, во Львовской области - 32, в Черновицкой - 29, в Харьковской - 27, сообщил министр.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 876 случаев COVID-19, из них 260 - за сутки.