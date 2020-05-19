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В Украине количество больных COVID-19 медиков приближается к 4 тысячам

В Украине количество больных COVID-19 медиков приближается к 4 тысячам
09:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине на COVID-19 заболело уже 3 969 медиков, за последние сутки - 46 человек.

В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 3 тыс. 969 медиков и 1 тыс. 348 детей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

”За прошедшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 107 человек. За последние сутки зафиксировано 13 летальных случаев, при этом выздоровели 356 человек. Это уже второй раз за время пандемии, когда количество людей, которые выздоровели, превысило количество заболевших”, - отметил он.

По словам Степанова, за все время пандемии заболели 18 тыс. 876 человек. Из них 1 тыс. 348 детей и 3 тыс. 969 медработников. Всего выздоровели 5 тыс. 632 человека, а летальных случаев - 548.

По словам Степанова, за предыдущие сутки совершено 7 тыс. 62 исследований методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 38, во Львовской области - 32, в Черновицкой - 29, в Харьковской - 27, сообщил министр.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 876 случаев COVID-19, из них 260 - за сутки.

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Медики, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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