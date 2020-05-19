Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Мотор досрочно стал чемпионом Украины
Мотор досрочно стал чемпионом Украины
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"

IATA: международные авиаперевозки выйдут на докризисный уровень не ранее 2023 года

IATA: международные авиаперевозки выйдут на докризисный уровень не ранее 2023 года
14:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Эксперты констатируют, что путешественники не будут спешить отправляться в дальние поездки в обозримом будущем.

Негативное влияние пандемии COVID-19 на пассажирские авиаперевозки будет сохраняться до 2023 года, причем наиболее серьезно пострадают дальнемагистральные перевозки.

Об этом сообщает Lonely Planet со ссылкой на свежие данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По оценкам IATA, мировой спрос на пассажирские перевозки в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года и на 32% ниже прогноза, сделанного ассоциацией в октябре 2019 года. Это основано на более медленном восстановлении экономик стран мира и ослаблении ограничений на поездки, которые могут сохраниться и в третьем квартале 2020 года, в случае второй волны вируса.

Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня

Организация также считает, что карантинные меры по прибытии еще больше подорвут доверие к воздушным перевозкам. Так, 69% недавно опрошенных ею путешественников заявили, что они не рассматривали бы возможность поездки, если бы речь шла о 14-дневном карантинном периоде. Поэтому в IATA настоятельно призывают правительства найти альтернативы введению карантинных мер по прибытии.

При этом в IATA констатируют, что восстановление доверия пассажиров к авиаперевозкам займет больше времени, поскольку индивидуальные и корпоративные путешественники, скорее всего, будут тщательно управлять своими расходами на поездки и предпочтут оставаться ближе к дому. 

Как сообщалось, ранее Европейская комиссия обнародовала свои предложения по введению новых правил путешествий, которые, в частности, могут повлиять на регламент авиаперелетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Бизнес, Авиаперевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
03 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь