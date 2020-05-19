IATA: международные авиаперевозки выйдут на докризисный уровень не ранее 2023 года

Новости Украины:Эксперты констатируют, что путешественники не будут спешить отправляться в дальние поездки в обозримом будущем.

Негативное влияние пандемии COVID-19 на пассажирские авиаперевозки будет сохраняться до 2023 года, причем наиболее серьезно пострадают дальнемагистральные перевозки.

Об этом сообщает Lonely Planet со ссылкой на свежие данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По оценкам IATA, мировой спрос на пассажирские перевозки в 2021 году будет на 24% ниже уровня 2019 года и на 32% ниже прогноза, сделанного ассоциацией в октябре 2019 года. Это основано на более медленном восстановлении экономик стран мира и ослаблении ограничений на поездки, которые могут сохраниться и в третьем квартале 2020 года, в случае второй волны вируса.

Организация также считает, что карантинные меры по прибытии еще больше подорвут доверие к воздушным перевозкам. Так, 69% недавно опрошенных ею путешественников заявили, что они не рассматривали бы возможность поездки, если бы речь шла о 14-дневном карантинном периоде. Поэтому в IATA настоятельно призывают правительства найти альтернативы введению карантинных мер по прибытии.

При этом в IATA констатируют, что восстановление доверия пассажиров к авиаперевозкам займет больше времени, поскольку индивидуальные и корпоративные путешественники, скорее всего, будут тщательно управлять своими расходами на поездки и предпочтут оставаться ближе к дому.

Как сообщалось, ранее Европейская комиссия обнародовала свои предложения по введению новых правил путешествий, которые, в частности, могут повлиять на регламент авиаперелетов.