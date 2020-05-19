Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня

Новости Украины:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.

Общий карантин в Украине может продлится до 22 июня.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше, наиболее похожий сценарий. Поэтому на плато мы будем еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Поскольку еще мы не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивным со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.

По его словам, если будет резкое снижение случаев заболевания коронавиурусом, то карантин могут отменить раньше.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых случаев.