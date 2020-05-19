Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня

Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.

Общий карантин в Украине может продлится до 22 июня.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше, наиболее похожий сценарий. Поэтому на плато мы будем еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Поскольку еще мы не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивным со смягчающими мерами, но все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.

По его словам, если будет резкое снижение случаев заболевания коронавиурусом, то карантин могут отменить раньше.

Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Адаптивный карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь