Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели
В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Чемпионат Германии: Байер в гостях разгромил Вердер (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин

Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
10:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министерство здравоохранения вводит три критерия, по которым регионы Украины смогут самостоятельно смягчать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, при каких условиях в регионах позволят смягчить карантин. Об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

”Начиная с 22 мая, мы предлагаем адаптивный карантин... Мы вводим три критерия по заболеваемости COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, - она не должна превышать 50%, и количество тестирований в каждом регионе... Все эти критерии соответствуют определенному этапу, и если в регионе они соблюдаются, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить каждые 10 дней - 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и 21 июня”, - сказал он.

Степанов напомнил, что с 22 мая, среди прочего, планируется восстановление работы городского и пригородного общественного транспорта, а также проведение спортивных мероприятий при условии соблюдения определенных эпидемических мероприятий и ограничений.

”В зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе и соответствия тем критериям, которые мы вводим, на территории той или иной области или произойдет смягчение, или нет... Это европейская практика, она существует во многих странах мира. Это практика сдерживания распространения коронавирусной болезни”, - добавил министр.

Как сообщалось, 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства завтра, 20 мая.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерли 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Адаптивный карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
04 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
05 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров
Работа метро после карантина: что изменится
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды
Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19
Бразилия опередила Британию по количеству заражений COVID-19
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь