Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин

Новости Украины:Министерство здравоохранения вводит три критерия, по которым регионы Украины смогут самостоятельно смягчать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, при каких условиях в регионах позволят смягчить карантин. Об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

”Начиная с 22 мая, мы предлагаем адаптивный карантин... Мы вводим три критерия по заболеваемости COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, - она не должна превышать 50%, и количество тестирований в каждом регионе... Все эти критерии соответствуют определенному этапу, и если в регионе они соблюдаются, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить каждые 10 дней - 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и 21 июня”, - сказал он.

Степанов напомнил, что с 22 мая, среди прочего, планируется восстановление работы городского и пригородного общественного транспорта, а также проведение спортивных мероприятий при условии соблюдения определенных эпидемических мероприятий и ограничений.

”В зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе и соответствия тем критериям, которые мы вводим, на территории той или иной области или произойдет смягчение, или нет... Это европейская практика, она существует во многих странах мира. Это практика сдерживания распространения коронавирусной болезни”, - добавил министр.

Как сообщалось, 18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства завтра, 20 мая.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерли 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человека.