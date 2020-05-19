В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары

Новости Украины:В Минздраве отмечают, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

Об этом информируют на странице Министерства здравоохранения в Facebook, ссылаясь на материалы ЮНИСЕФ Украина.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в инфографике, опубликованной на странице.

Как сообщалось, по состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19.

За сутки - 260 новых случаев.