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В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары

В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Минздраве отмечают, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что пока нет никакой информации, которая бы указывала на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

Об этом информируют на странице Министерства здравоохранения в Facebook, ссылаясь на материалы ЮНИСЕФ Украина.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - говорится в инфографике, опубликованной на странице.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая 

Как сообщалось, по состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19.

За сутки - 260 новых случаев.

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Украина, Комары, Заражение, Коронавирус, Мухи.
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