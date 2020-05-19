Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 19 мая в Украине зафиксировали 260 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 876 .

В мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Бразилии.

Важно:

коронавирус выявлен у 18 876 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 548 человек;

карантин могут продлить до 22 июня;

вступило в действие госрегулирование цен на социальные товары

Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

13:02 Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

12:44 С сегодняшнего дня Киеве возобновили работу три маршрута общественного наземного транспорта по мере ослабления коронавирусного карантина, рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

12:35 За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров.

12:20 В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 38 человек, три пациента умерли.

12:07 Полиция составила три админпротокола на должностных лиц нескольких ночных клубов Киева в связи с нарушением карантина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

11:23 По данным на утро 19 мая, в России - 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб. Больше всего новых заболеваний коронавирусной инфекции в Москве - 3545 человек.

Всего заразились 299 941 человек. За прошедшие сутки умерли 115 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, всего - 2837 человек. Выздоровели 76 130 человек (5921 человек за сутки).

11:03 Минздрав намерен продлить до 22 июня карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, но он будет с ослаблениями, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

10:22 20 мая состоится заседание Кабинета министров, на котором примут решение об ослаблении карантина с 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

10:01 Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее.

09:07 В Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой и Луганской за сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 19.05.2020

08:58 В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест, сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

08:50 На утро 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).

08:45 Украина потенциально готова возобновить авиасообщения с ЕС, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко

08:35 В Швеции не вводился строгий карантин. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 30 377 случаев заболевания, 3698 человек умерло.

08:32 Американский президент президент Дональд Трамп объявил, что принимает лекарство с недоказанной эффективностью против COVID-19 - гидроксихлорохин, он же плаквенил.

08:09 На утро 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

Заражение коронавирусом по разным странам на 19.05.2020

08:00 Американская биотех компания Moderna Inc заявила об успешном первом этапе клинических испытаний экспериментальной вакцины mRNA-1273 против SARS-CoV-2, на котором проверяется безопасность препарата и его побочные эффекты. У первых восьми привитых добровольцев появились специфичные к новому коронавирусу антитела.

Компания также опубликовала ролик, объясняющий механизм действия вакцины.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: