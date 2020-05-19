Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая

Смотрите фото (6)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
13:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 19 мая в Украине зафиксировали 260 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 876 .

В мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Бразилии.

Важно:

коронавирус выявлен у 18 876 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 548 человек;

карантин могут продлить до 22 июня;

вступило в действие госрегулирование цен на социальные товары

Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

13:02 Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

12:44 С сегодняшнего дня Киеве возобновили работу три маршрута общественного наземного транспорта по мере ослабления коронавирусного карантина, рассказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

12:35 За сутки аэропорт Борисполь принял три пассажирских специальных авиарейсов из Казахстана, Германии и Италии, пограничники оформили почти 400 пассажиров.

12:20 В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 38 человек, три пациента умерли.

12:07 Полиция составила три админпротокола на должностных лиц нескольких ночных клубов Киева в связи с нарушением карантина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

11:23 По данным на утро 19 мая, в России - 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб. Больше всего новых заболеваний коронавирусной инфекции в Москве - 3545 человек.

Всего заразились 299 941 человек. За прошедшие сутки умерли 115 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, всего - 2837 человек. Выздоровели 76 130 человек (5921 человек за сутки).

11:03 Минздрав намерен продлить до 22 июня карантин, введенный из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, но он будет с ослаблениями, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

10:22 20 мая состоится заседание Кабинета министров, на котором примут решение об ослаблении карантина с 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

10:01 Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она помогала Китаю скрывать данные об эпидемии коронавируса и пригрозил через месяц выйти из нее.

09:07 В Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой и Луганской за сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 19.05.2020

08:58 В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест, сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

08:50 На утро 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).

08:45 Украина потенциально готова возобновить авиасообщения с ЕС, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко

08:35 В Швеции не вводился строгий карантин. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 30 377 случаев заболевания, 3698 человек умерло.

08:32 Американский президент президент Дональд Трамп объявил, что принимает лекарство с недоказанной эффективностью против COVID-19 - гидроксихлорохин, он же плаквенил.

08:09 На утро 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

Заражение коронавирусом по разным странам на 19.05.2020

08:00 Американская биотех компания Moderna Inc заявила об успешном первом этапе клинических испытаний экспериментальной вакцины mRNA-1273 против SARS-CoV-2, на котором проверяется безопасность препарата и его побочные эффекты. У первых восьми привитых добровольцев появились специфичные к новому коронавирусу антитела.

Компания также опубликовала ролик, объясняющий механизм действия вакцины.

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь