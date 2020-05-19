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В Минздраве объяснили, кому будут делать тесты на антитела

В Минздраве объяснили, кому будут делать тесты на антитела
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Украине лаборатории могут проводить за сутки сотни тысяч тестирований на антитела к коронавирусу.

В Украине лаборатории могут проводить за сутки сотни тысяч тестирований на антитела к коронавирусу методом ИФА (иммуноферментный анализ).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Мы дополнительно к полимеразной цепной реакции (ПЦР) добавляем такое тестирование - иммуноферментный анализ, который значительно расширит тестирование, поскольку способности наших лабораторий делать такое тестирование - сотни тысяч в сутки", - заявил он.

Ляшко отметил, что тестирование на антитела к коронавирусу в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будет полностью бесплатным для Украины по направлению врача.

"Один ИФА-тест будет стоить в районе 80-100 грн, а там дальше, сколько частные лаборатории будут ставить услуги - это они формируют цену", - добавил главный санврач.

"Сейчас только начинается процесс, поскольку сейчас только ЕС, США зарегистрировали эту тест-систему, пошло производство, и я думаю, что оно быстро насытит рынок", - добавил Ляшко.

В частности, будут тестировать сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 19 мая.

"Это будут люди, которые имеют симптомы коронавируса, это будут люди, которые находятся в группе риска, работники Нацполиции, Нацгвардии. Мы расширяем круг контактных лиц, которые контактировали с больными. Увеличение тестирование позволит нам лучше управлять ситуацией с течением коронавирусной болезни", – рассказал министр.

В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели

Как сообщалось, 26 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что массовое использование ИФА-тестов возможно только после стопроцентной уверенности, что они достоверны.

По его словам, между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть встречался человек с действием инфекции или переболел он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека.

"Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, болен ли человек", - объяснял министр.

15 мая Степанов заявил, что в Украине со следующей недели планируют начать тестирование украинским методом ИФА.

Также 15 мая заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что иммуноферментный анализ является более доступным, чем тестирование методом ПЦР, поскольку украинские лаборатории могут делать около миллиона таких тестов в сутки.

18 мая Степанов сообщил, что сегодня подпишет приказ о введении массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу методом ИФА.

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Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, ИФА-тесты, Антитела к коронавирусу.
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