Степанов сообщил, когда запустят ИФА-тестирование на коронавирус

Новости Украины:Максим Степанов 18 мая подпишет приказ о введении массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу.

В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19 , сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования….У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании Диапром), есть зарубежные тесты компании ЛяРош, сертифицированные в Европе, а также американские… Мы считает возможным их использовать", - сказал министр на брифинге в субботу утром.

"Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19", - заключил Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.