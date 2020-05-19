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COVID-19: на Ровенщине коронавирус подтвердили у 33 медиков из одной больницы

COVID-19: на Ровенщине коронавирус подтвердили у 33 медиков из одной больницы
22:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Ровенской области COVID-19 подтвердили у 33 медиков.

В Ровенской области коронавирус подтвердили у 33 медиков Ровенской центральной местной больницы. Сейчас очаг локализован.

Об этом сообщает Ровенская ОГА.

"Есть случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающей в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез. Поэтому и возникают случаи, когда медики инфицируются. Такая ситуация произошла в Ровенской ЦГБ, где 33 медиков имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Очаг локализован. Заведение в дальнейшем лечить пациентов с коронавируса, а плановую помощь согласно приказа МЗ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, по состоянию на вечер 18 мая в Ровенской подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19.

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Украина, Ровно, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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