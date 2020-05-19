Ляшко: детские сады позволят открывать с 25 мая

Новости Украины:В Украине детсады начнут открывать с 25 мая.

В каждой конкретной области можно будет смягчить карантин в определенных сферах, в частности, садики разрешено будет открывать 25 мая.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Минздрав.

"С 25 мая будет разрешено открывать детские сады", - отметил Ляшко.

Отмечается, что в каждой конкретной области можно будет смягчить карантин для определенных сфер, если будут достигнуты эпидемические критерии. В частности, будет предоставлена возможность восстанавливать работу дошкольных учреждений, которые попадают в 2 этап выхода из карантина.

"Мы привязали открытие детских садов и запуск общественного транспорта, для того, чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей в приоритете", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, в среду, 20 мая, состоится заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос возобновления работы общественного транспорта, детских садов, гостиниц.