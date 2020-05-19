Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев

В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли

Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за сутки выросло на 38 человек: это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки, 17 мая).

"За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. На сегодняшний день в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал городской голова Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет, 12 мужчин в возрасте от 24 до 58 лет, и трое детей - две девочки двух и трех лет и мальчик 9 лет.

В больницы госпитализированы 8 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

"Выздоровел за сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева", - уточнил Кличко.

Городской голова отметил, что 58% умерших от коронавируса в Киеве были старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% - тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

"В стационарах столичных больниц от COVID-19 умерло всего 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет. Самой младшей пациентке, которая не смогла преодолеть коронавирус - 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил Кличко.

Хронические заболевания, такие как сахарный диаберт, гипертония и ожирение, имели большинство умерших от коронавируса, уточнил он.

"Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 876 случаев COVID-19, из них 260 - за сутки.

Сегодня в Киевском метрополитене заявили, что после возобновления его работы перестанут продаваться жетоны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь