Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров

После возобновления работы метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Платить за проезд на турникетах можно будет:
В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.
Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена "в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация".