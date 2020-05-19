Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров

Новости Украины:Киевский метрополитен может возобновить работу уже с 25 мая и будет работать без жетонов.

После возобновления работы метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

KyivSmardCard;

Картой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением KyivSmardСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена "в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация".