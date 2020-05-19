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Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров

Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров
09:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киевский метрополитен может возобновить работу уже с 25 мая и будет работать без жетонов.

После возобновления работы метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

  • KyivSmardCard;
  • Картой метро (до 31.03.2021);
  • Бесконтактной банковской картой любой платежной системы на желтых турникетах;
  • Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
  • Мобильным приложением KyivSmardСard;
  • Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

"Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.

Кличко рассказал, готово ли метро к запуску

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая разрешит работу детских садов и метрополитена "в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация".

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Киев, Метро, Метрополитен, Жетоны, Карантпн.
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