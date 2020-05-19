Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

За 18 мая в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый низкий суточный показатель за последние несколько недель. Умерли 13 человек, выздоровели еще 356, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

"Это уже второй раз за время пандемии, когда количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где зафиксировали 2 742 случая заражения, в том числе 29 за сутки. В Киеве заболели 2 359 человек, из них 38 случаев подтвердили за 18 мая.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 19.05.2020

В Киевской области заболел еще 21 человек, в целом обнаружено 1 245 случаев. В Ивано-Франковской области заболели 1 235 человек, из них 14 за сутки.

Всего, по данным СНБО, в Украине 12 696 активных больных, подозрений на COVID-19 - 47 174. За все время эпидемии коронавируса в Украине умерли 548 человек, выздоровели - 5 632.

На госпитализацию за сутки было направлено 107 человек, в том числе 9 медработников и ни одного ребенка (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 978 пациентам, из них 234 детям и 671 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 5 человек (с начала пандемии – 245, в том числе один ребенок и 21 медик).

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.

Из них 318 527 людей скончались. Выздоровели - 1 786 829.

Страны с наибольшим распространением коронавируса: США (1 508 698), Россия (290 678), Бразилия (255 368), Великобритания (247 709), Испания (231 606), Италия (225 886), Франция ( 179 927), Германия (176 551) и Турция (150 593).

Заражение коронавирусом по разным странам на 19.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 90 353 человек, Великобритании - 34 876, в Италии - 32 007, Франции - 28 242 и в Испании - 27 709. В Китае в целом - 4638.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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