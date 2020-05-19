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Степанов: Минздрав контролирует количество тестирований в регионах

Степанов: Минздрав контролирует количество тестирований в регионах
18:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УП

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Минздрав Украины контролирует количесво тестов на COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины контролирует количество сделанных тестирований на коронавирус и динамику заболеваемости в регионах, поэтому местные власти не смогут приукрашать картину соблюдения критериев выхода из карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы контролируем по количеству тестирований и заболеваемости. Значения этих критериев мы видим. Местные власти не смогут приукрасить картину, плюс чиновники несут уголовную ответственность за сокрытие данных", - сказал Степанов.

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Он отметил, что Минздрав вводит четкие критерии выхода из карантина. В частности, это уровень заболеваемости за семь дней, заполняемость коек, соотношение количества заболевших за семь дней к количеству заболевших за предыдущие семь дней, и ряд других.

По словам Степанова, если показатель будет соответствовать определенному значению, то карантин можно будет послаблять, если нет - то нет. Причем для послабления карантина все критерии должны соответствовать.

"Это, по нашему мнению, абсолютно прогнозируемая и понятная стратегия. В случае, если эти критерии начинают меняться, мы можем вернуть все назад", - добавил он. 

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

По состоянию на 19 мая в Украине лабораторно подтверждено 18 876 случаев COVID-19. За сутки - 260 новых случаев.

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Украина, Минздрав, Тестирование, Коронавирус.
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