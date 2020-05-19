Арахамия изменил скептическое отношение к главе Минздрава

Новости Украины:Давид Арахамия позитивно относится к министру здравоохранения Максиму Степанову и считает, что у него есть конкретная дорожная карта развития сферы.

Руководитель фракции партии "Слуга народу" Давид Арахамия позитивно относится к министру здравоохранения Максиму Степанову и считает, что у него есть конкретная дорожная карта развития сферы.

Об этом сказал Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если честно, у меня поначалу было скептическое отношение к нынешнему министру, но увидев его в бою, оно сильно изменилось в позитивную сторону. Он все-таки менеджер, а там действительно нужен менеджер. Кроме того, я еще увидел презентацию, как он, будучи главой Одесской областной госадминистрации, воплотил в жизнь идею телемедицины (кстати, Одесская область – единственная, которая полностью реализовала эту программу). Телемедицина с нашим довольно низким уровнем урбанизации очень необходимое направление. В Украине много маленьких сел, удаленных от региональных центров с их клиниками и врачами разных профилей, и телемедицина, по сути, - это единственное спасение в этой ситуации", – отметил Арахамия.

При этом Арахамия подчеркнул, что у Степанова "есть конкретная дорожная карта", и выразил уверенность, что после выхода страны из карантина "министр вернется на стезю по внедрению телемедицины, по расширению этого пилота из Одесской области на всю страну".

Как сообщалось, 19 мая во фракции "Голос" заявили, что начинают сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Степанов был назначен главой Минздрава 30 марта 2020 года.