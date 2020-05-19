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Смягчение карантина: на Киевщине еще 54 рынка возобновили работу

Смягчение карантина: на Киевщине еще 54 рынка возобновили работу
16:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Ни один рынок еще не открыт в Обуховском, Иванковском и Вышгородском районах.

В Киевской области начали работать 54 из 77 рынков.

Об этом на онлайн-брифинге заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"В Киевской области с определенными ограничениями начали работать уже 54 из 77 рынков. Ни один рынок еще не открыт в Обуховском, Иванковском и Вышгородском районах, а также не работает часть рынков в Фастовском, Яготинском, Барышевском, Бориспольском, Киево-Святошинском, Бородянском и Макаровском районах. Также пока под запретом ярмарки", - сказал Володин.

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Также он сообщил, что с 1 мая и до сегодняшнего дня выявлены нарушения карантина на 16 продовольственных рынках, нарушителям выдано 16 предписаний и составлен один протокол о нарушении карантинных требований.

Володин напомнил, что до 22 мая в Украине продолжает действовать запрет на пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

По его словам, решения об ослаблении карантина будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. В частности, это касается возобновления работы детских садов, гостиниц, общественного транспорта, междугородных перевозок, спортивных заведений.

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Также Володин сообщил данные о количестве больных COVID-19 в области: по состоянию на сегодняшний день подтверждено 1 тысяча 245 случаев заболевания, в том числе у 107 детей и 221 медработника. На стационарном лечении находится 207 человек, а на самоизоляции - 1 тысяча 038. Выздоровели 212 человек, умерли 29.

Кроме того, по словам руководителя ОГА, на обсервации в одном из комплексов отдыха в Вышгородском районе находится 167 человек.

Также Володин сообщил, что пришлось закрыть для приема пациентов Васильковскую районную больницу, поскольку у больного, находившегося в реанимации, выявили коронавирус. Больница не принимает новых пациентов на госпитализацию. 75 пациентов, находящихся в стационаре, готовят к выписке, они должны находиться дома в самоизоляции 14 дней. 

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Кроме того Володин рассказал, что в Бородянской райбольнице 17 мая подтвержден коронавирус у медицинского работника. Эта больница также закрыта для приема новых пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерли 548 человек, выздоровели - 5 тысяч 632 человека.

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Киев, Украина, Рынки, Карантин.
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