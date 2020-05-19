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Госагентство ядерного регулирования: в G7 приветствовали решение Рады

Госагентство ядерного регулирования: в G7 приветствовали решение Рады
17:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:"Большая семерка" поздравила принятие ВРУ проекта закона о восстановлении статуса и полномочий Государственного агентства ядерного регулирования.

Послы "Большой семерки" поздравили принятие Верховной Радой Украины проекта закона о восстановлении независимого статуса и полномочий Государственного агентства ядерного регулирования.

Об этом говорится в сообщении в Twitter дипломатов.

"Послы стран G7 приветствуют принятие закона номер 2372 о восстановлении независимого статуса и полномочий Государственного агентства ядерного регулирования, которое играет решающую роль в обеспечении безопасной эксплуатации атомных электростанций в Украине", - говорится в сообщении. 

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По мнению послов, это важный шаг для того, чтобы Украина продолжала достигать высоких стандартов ядерной безопасности.

Как сообщалось, 19 мая Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в законодательство относительно безопасности использования ядерной энергии.

Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирования деятельности в сфере использования ядерной энергии.

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Украина, Рада, G7.
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