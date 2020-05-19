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Возобновление авиасообщения: Криклий рассказал о договоренностях с Грузией
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Возобновление авиасообщения: Криклий рассказал о договоренностях с Грузией

Возобновление авиасообщения: Криклий рассказал о договоренностях с Грузией
23:21 Вт, 19 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Криклий объявил о возобновлении авиасообщения с Грузией уже с 1 июля

Министерство инфраструктуры Украины проводит консультации с рядом стран Евросоюза о возобновлении авиасообщения между странами.

С Грузией договоренность уже достигнута – авиасообщение с этой страной будет восстановлено с 1 июля. Об этом Обозревателю рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Международные авиаперевозки у нас запланированы на третьем этапе восстановления работы транспорта. По каждой отдельной стране мы отрабатываем решение с учетом того, когда они готовы открывать, чтобы у нас были зеркальные меры безопасности по работе с пассажирами, которые улетают и прилетают", – пояснил чиновник.

Он сообщил, что с несколькими странами договоренности практически достигнуты. "Финальные даты должны согласовать".

Ряд стран ЕС согласовали правила безопасного отпуска летом

В то же время министр отказался называть конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, уточнив лишь, что речь о странах Евросоюза. "Сначала мы должны получить официальное подтверждение", – отметил он.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация, что правительство начало переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами.

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Все по теме:

ЕС, Грузия, Мининфраструктуры, Авиасообщение, Владислав Криклий.
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