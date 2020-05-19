Смягчение ограничений: Степанов рассказал о переходе к адаптивному карантину

Новости Украины:Степанов рассказал о новом этапе выхода из карантина.

Кабинет министров Украины 20 мая должен принять новые послабления карантина, которые будут действовать уже с 22 мая. Будет разрешена работа общественного транспорта, откроются детские сады.

Об этом в эфире ТСН рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он прокомментировал имеющуюся статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Если посмотреть в целом на статистику, то у нас сегодня чуть больше 7 тысяч тестирований за минувшие сутки. Действительно мы осторожно радуемся этой информации. Это второй раз, когда количество тех, кто выздоровел, больше, чем число заболевших. Конечно, делать какие-то выводы мы можем тогда, когда эта статистика будет 7-10 дней. Но я уверен, что наши карантинные меры, которые ввели достаточно вовремя, разорвали цепь передачи болезни и дали свой результат", – сказал министр.

В то же время Степанов отметил, что смягчение карантина будут вводить по плану – после 22 мая.

"Мы говорим, что предлагаем ввести адаптивный карантин. Это когда карантинные мероприятия могут отличаться от одной области к другой. Мы вводим этапы выхода из карантина. Каждый этап сопровождают свои смягчения. Если мы говорим про этап, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам", – подчеркнул он.

Ранее Степанов сообщил, при каких условиях в регионах позволят смягчить карантинные ограничения.

Как сообщалось ранее,18 мая премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантинных ограничений. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства 20 мая.