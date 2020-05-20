Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Возобновление авиасообщения: Криклий рассказал о договоренностях с Грузией
Возобновление авиасообщения: Криклий рассказал о договоренностях с Грузией
Смягчение ограничений: Степанов рассказал о переходе к адаптивному карантину
Смягчение ограничений: Степанов рассказал о переходе к адаптивному карантину
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Дело экс-владельца VAB Банка: рассмотрение апелляции отложено еще на неделю

Дело экс-владельца VAB Банка: рассмотрение апелляции отложено еще на неделю
00:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила до 28 мая рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на решение ВАКС об отказе в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку, сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС в Facebook.

"Сегодня, 19 мая, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокурора по делу бывшего владельца VAB Банка на решение следственного судьи от 15.04.2020г. об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следующее судебное заседание состоится 28 мая в 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы в связи с поступлением ходатайств защитников об отложении судебного заседания и через пребывания одного из членов коллегии на больничном.

Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого

Как сообщалось, 15 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банку задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В Черниговской области наркоман пытался похитить семилетнюю девочку

В конце ноября Министерство внутренних дел (МВД) Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, VAB bank, Олег Бахматюк, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
03 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
04 Приготовила особые сюрпризы: Тина Кароль заинтриговала новым образом
05 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
COVID-19: на Ровенщине коронавирус подтвердили у 33 медиков из одной больницы
На Ровенщине COVID-19 подтвердили у 33 медиков
Xiaomi Mi Note 10 Lite представили в Украине: подробности
Xiaomi Mi Note 10 Lite представили в Украине: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь