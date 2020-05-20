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Купальница: приметы и обряды на 20 мая
Купальница: приметы и обряды на 20 мая

Купальница: приметы и обряды на 20 мая

Купальница: приметы и обряды на 20 мая
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Лошадей в этот день прогоняют по речной воде, чтобы дать им силу.

Православная церковь 20 мая отмечает праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Это событие произошло в Византии в IV веке. После смерти первого христианского императора Константина Великого царский престол занял его сын Констанций. Он стал отрицать единосущие Бога-Сына Богу-Отцу и уклонился в ересь арианства.

В доказательства святого православия Господь в Иерусалиме явил чудесное знамение. 7 мая 352 года, в день Святой Пятидесятницы, в три часа ночи на небе появилось изображение Креста Господня, сияющее светом необыкновенным. Как свидетельствуют историки Церкви, став свидетелями этого явления многие люди пришли к истинной вере, покаялись и приняли Крещение.

Традиции и обычаи дня

В народе день называется купальница. С самого утра крестьяне отправлялись на речку, набирали в ведра воду и оставляли их на мостике. Днем по реке гоняли лошадей и окатывали их согретой на солнце водой. Верили, что прогретая весенним солнцем вода, обладает целебными свойствами. Она принесет лошадям крепкое здоровье.

Наши предки были уверены, что лошадь – животное, притягивающее удачу. На Руси их очень высоко ценились. Чтобы отогнать злого духа на конюшне держали козла.

В этот период продолжалась жаркая пора сева. В народе говорили: «На Купальницу важно время не упустить, и силы не растерять».

Приметы и поверья

Ранние ласточки – год будет счастливый.

Если ласточки высоко летают, то погода будет хорошая.

Дождливый день – к теплому сентябрю.

Молодой месяц в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличиться, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

Быстрое иссушение поверхности луж и почвы – к суховею.

Знаменательные события в истории: 20 мая 2020 года

Луна красного цвета – к дождю.

У месяца рога вниз опущены – на хорошую погоду.

На акации много нектара и пчел – к дождю.

Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.

Люди, родившиеся 20 мая, проживут яркую и счастливую жизнь. Им подходит коралл.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Нил, 20 мая, Купальница, Иван-бражник.
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