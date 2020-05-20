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Праздники в июне: украинцев ждут дополнительные выходные

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Праздники в июне: украинцев ждут дополнительные выходные
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В июне 2020 года украинцы будут работать 20 дней, а оставшиеся 10 являются выходными.

В первый месяц лета в Украине будет 20 официальных рабочих дней и 10 – выходных. В связи с двумя государственными праздниками, в июне будет два длинных выходных.

Государственные праздники

7 июня будут отмечать Троицу. Праздник припадает на выходной день, он по законодательству переносится на ближайший следующий после него рабочий день. То есть, 8 июня в Украине официальный выходной день. В связи с праздником украинцы будут отдыхать три дня: с 6 по 8 июня.

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День Конституции ежегодно отмечают 28 июня. В связи с этим, выходные будут с 27 по 29 июня. Государственный праздник совпадает с выходным днем, он переносится на ближайший рабочий день, то есть на 29 июня.

7 июня - Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня.

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.

Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать - 10

Также в июне 2020 года отмечают такие праздники:

1 июня – Международный день защиты детей
4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии
5 июня – Международный день окружающей среды
6 июня – День журналиста
7 июня – День Святой Троицы
8 июня – Всемирный день океанов
9 июня – Международный день друзей
20 июня – Всемирный день беженцев
25 июня – День таможенной службы Украины
28 июня – День Конституции Украины

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Как сообщалось, согласно распоряжению Минсоцполитики, в 2020 году в Украине предусмотрен ряд дополнительных выходных. В течение года у нас будет 12 официальных выходных дней.

Напомним, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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