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Среда, 20.05.2020
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При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ

При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ
10:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине уже ослабили карантин и готовятся ко второму этапу смягчающих мер с 22 мая.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов напомнил, при каких условиях можно работать и посещать офисные помещения.

Об этом он рассказал во время брифинга 20 мая.

Вот список условий, которые нужно соблюдать при работе в офисе:

  • Доступ в помещения после проведения температурного скрининга. Если температура превышает 37,2, то человек не допускается к офису.

  • Доступ в помещение только в масках или в респираторах.

  • Обязательная обработка рук антисептиками.

  • В помещении одновременно может быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

  • Между местами предоставляемых услуг должно быть дистанция не менее 1,5 метра.

"Мы на 100% уверены, что все рекомендации, которые мы предоставляем, существенно снижают риск заболеваемости COVID-19"», — добавил Степанов.

Также принимать посетителей можно только по предварительной записи со соблюдением временного интервала, который позволяет исключить контакт между посетителями.

Ожидать они должны вне помещения, соблюдая расстояние 1,5 метра.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели.

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Минздрав, Офис, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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