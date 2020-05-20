Зеленский объяснил, когда запустят межобластной транспорт

Новости Украины:Межобластной транспорт в Украине пока не запустят, поскольку к этому готовы только шесть областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что транспортное сообщение между областями пока не будут запускать.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

”Неплохая статистика (по заболеваемости коронавирусом) нам позволяет некоторые этапы (ослабления карантина) переносить и приближать к сегодняшнему дню. Например, сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос, и с 22 числа заработает транспорт городской и пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, поскольку у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение числа заболевших”, - сказал президент.

Перед этим глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что транспорт с 22 мая могут запустить не везде. Чиновник перечислил ряд западных областей, где сохраняется высокий уровень заболеваемости. Там, скорее всего, и не запустят транспорт.

Еще сообщалось, что в Киеве с 22 мая коммунальный наземный общественный транспорт будет работать с учетом мер предосторожности.