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Глава Минздрава отклонил все кандидатуры на должность главы Нацслужбы здоровья

Глава Минздрава отклонил все кандидатуры на должность главы Нацслужбы здоровья
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Максим Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов отклонил все кандидатуры на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.

Об этом он сказал на заседании правительства 20 мая.

"На председателя НСЗУ был проведен конкурс в январе месяце. Я провел собеседование, согласно законодательству, с тремя людьми, которые победили в этом конкурсе, подал сегодня протокольное решение относительно отсутствия победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством", - сказал Степанов.

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Он отметил, что это произойдет, скорее всего, на следующем заседании Кабинета министров.

Как сообщалось, в январе 2020 года состоялся конкурс на должность педседателя НСЗУ. Три претендента, после собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, должны были пройти собеседование с министром здравоохранения.

НСЗУ была образована в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать средства от государства.

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Украина, Минздрав, ЦОЗ.
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