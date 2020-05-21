Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей

Новости Украины:Воздушные силы ВСУ планируют закупить многоцелевые истребители.

Воздушные силы ВСУ в рамках переоснащения авиации новыми боевыми самолетами планируют закупить до 2025 года многоцелевые истребители.

Об этом говорится в Видении Воздушных Сил 2035, которое было одобрено решением Военного совета Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины от 15 мая 2020 года, сообщает Ukrainian Military Pages.

"Переоснащение авиации Воздушных Сил ВС Украины новыми боевыми самолетами планируется осуществить в три этапа в течение 2021-2035 годов. Ориентировочная стоимость переоснащения тактической авиации составляет около 200 млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках первого, подготовительного этапа, который продлится до 2025 года, должен быть проведен в 2021-2022 годах тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучения форм и способов применения, организации подготовки персонала.

Кроме того, отмечает издание, для недопущения снижения уровня имеющихся возможностей до момента поставки новых образцов должно продолжаться проведение ремонтов и продление ресурса существующих основных боевых образцов вооружения и военной техники с одновременным закрытием неперспективных программ модернизации.

Основной целью второго этапа - до 2030 г. - является переход к плановому переоснащению тактической авиации, который позволит прекратить деградацию возможностей Воздушных сил. Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых самолетов в год) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов, избавлением от отдельных родов авиации.

"До 2030 года по меньшей мере две авиационные бригады тактической авиации должны быть полностью переоснащены новыми самолетами и приобрести полные операционные возможности. Кроме того, в течение этого периода должно начаться также переоснащение транспортной и специальной авиации (1-2 образца ежегодно), развертывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации", - сообщает издание.

Основной целью третьего этапа, который продлится до 2035 года, является завершение переоснащения и обеспечения устойчивого развития ВС ВСУ. До 2035 года практически вся устарелая боевая техника должна быть выведена из состава Воздушных сил. Вместо нее должны быть сформированы и приобрести операционные возможности Воздушные силы нового образца.

По информации Ukrainian Military Pages, авиация Воздушных Силах образца 2035 года должна иметь по меньшей мере 4 бригады тактической авиации, вооруженных современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4++; по меньшей мере 4 бригады (полка) беспилотной разведывательно-ударной авиации; бригаду транспортной и специальной авиации и учебную авиационную бригаду.

Численность военных частей тактической авиации должна уменьшиться, однако боевой потенциал (за счет переоснащения на новые многофункциональные образцы) - значительно повыситься.

Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение тактической авиации составляет около 200 млрд грн, сообщает издание.

Кроме того отмечается, что транспортная и специальная авиация, оснащенная широкой номенклатурой самолетов типа Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 и вертолетами типа Ми-8 также должна претерпеть изменения в направлении унификации. Как единая транспортная платформа должен быть избран современный средний транспортный самолет национального производства, на базе которого будут создаваться другие образцы авиатехники.

Переоснащение транспортной и специальной авиации должно начаться в течение второй фазы и завершиться в третьей фазе реализации Видения - 2027-2035 годы. Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение транспортной и специальной авиации составляет около 40 млрд грн.

Учебная авиация должна быть переоснащена современным многофункциональным учебно-боевым самолетом, который станет основной учебной платформой, а при необходимости сможет использоваться для выполнения отдельных боевых задач с целью усиления возможностей тактической авиации. Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение учебно-боевой авиации составляет около 35 млрд грн.

Беспилотная составляющая должна быть представлена двумя типами комплексов (разведывательным и разведывательно-ударным) оперативно-тактического (оперативного) уровня. Потребность в ресурсах составляет ориентировочно 30 млрд грн.

Отдельными задачами обеспечения и сопровождения развития авиации является проведение подготовки летного и инженерно-технического состава в учебных заведениях (центрах) стран-партнеров (одна часть на пять лет).

"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий развития авиации Воздушных сил, за весь период развития в 15 лет оцениваются на уровне 320 млрд грн (в ценах 2020 финансового года)", - говорится в сообщении.

В то же время издание отмечает, что реализация Видения требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности, его реализация потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров.