СМИ: резонансное интервью с Гиркиным отправят в суд Гааги

Новости Украины:Офис генпрокурора намерен отправить интервью с Гиркиным в Гаагский суд.

Офис генпрокурора планирует передать собранные доказательства совершения Игорем Гиркиным военных преступлений в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Среди них будет и видеозапись интервью Дмитрия Гордона с ним.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

"Информацию о собранных доказательствах совершения Гиркиным и его соучастниками военных преступлений Офис генпрокурора планирует передать в Офис прокурора Международного уголовного суда... Фактически впервые Гиркин лично подтвердил свою осведомленность о его уголовном преследовании компетентными органами Нидерландов за совершение преступления и о начале слушания в суде этого дела, сделав это публично во время интервью. Это обстоятельство может быть использовано прокурорами Нидерландов во время судебного рассмотрения как поинформированность Гиркина о возможности реализации своего права на защиту от предъявления ему обвинения", - сообщил источник.

Как известно, Гиркин подозревается в причастности к пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, в результате чего погибли 298 человек. Материалы расследования направлены в компетентные органы Нидерландов.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в практике Международного уголовного суда используют видеоинтервью и другие медиа-источники как доказательства во время расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме этого, и Гиркин, и Поклонская в интервью подтвердили, что знают об уголовном преследовании их в Украине, что может быть использовано во время специального досудебного и судебного рассмотрения производств, а также в случае обжалования приговоров в Европейском суде по правам человека.

Ранее в Офисе генерального прокурора называли интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным "ценной информацией".

Игорь Гиркин – террорист, разыскиваемый Украиной и Нидерландами. Известный заявлением, что именно он разжег войну на Донбассе. Причастен к военным преступлениям.