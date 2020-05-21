Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 22 мая.

Никола Вешний

Святитель Николай, он же Николай Угодник, он же Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых в русском народе святых. Он считается покровителем моряков, купцов и детей. Еще при жизни Николай прославился способностью примирять враждующих, охранять невинно осужденных и защищать от напрасной смерти.

В честь Николая Угодника в году отмечают два основных праздника — 22 мая и 19 декабря (хотя есть и другие дни его памяти). По этому поводу говорили: "Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой". Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти ("Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой"), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. Для этого из каждого семейства снаряжали холостых парней и провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки — и начиналось веселье с песнями и хороводами.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. "До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи", — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Международный день биологического разнообразия

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity).

Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.

Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Однако, ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня, и в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 22 мая.

Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные и леса… Во многом виной тому — активная деятельность человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе биологического разнообразия видов на нашей планете выразилось в том, что на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия — как живых видов, так и экологических систем.

День Иерусалима

В этот день, 28-го числа еврейского месяца ияра, еврейский народ празднует объединение Иерусалима, которое произошло 7 июня 1967 года. С 1998 года этот праздник — День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) — носит статус национального праздника, о чем Кнессет принял закон 23 марта 1998 года.

14 мая 1948 года было провозглашено существование государства Израиль. Иерусалим стал его столицей. Тем не менее, в течение первых 19 лет становления независимости Израиля Иерусалим был разделен, и его восточная часть, где расположена главная иудейская святыня, находилась под контролем Иордании. В соглашении о перемирии Иордания согласилась разрешить евреям посещать свой сектор и молиться у Западной стены Иерусалимского Храма (Стены Плача). Но это соглашение не соблюдалось. На протяжении этих лет евреи не имели доступа в Восточный Иерусалим, Старый Город. Еврейские жители израильской части Иерусалима постоянно подвергались опасности обстрела с арабской стороны.

В 1967 году напряжение между Израилем и его соседями переросло в 6-дневную войну. Вооруженный конфликт начался в Иерусалиме, когда иорданская армия открыла огонь по всей границе с Израилем, проходившей по самому центру города. За два дня ожесточенных боев Армия Обороны Израиля захватила все иорданские позиции в Иерусалиме и прилегающих к нему районах. Сто восемьдесят три солдата погибли в сражении за Иерусалим, многие были ранены. Спустя тысячелетия воссоединенный город вновь стал неделимой столицей еврейского государства. Как заявил генерал Моше Даян в тот день 1967 года: "Иерусалим объединен и никогда не будет разделен". Первый раз за две тысячи лет самое святое место евреев попало под еврейский контроль.

Сразу после захвата восточного сектора Иерусалима были предприняты шаги для объединения двух частей города. Военные укрепления были разобраны. Руины домов, стоявших на ничьей территории, брошенных во время войны 1948 года, были снесены. Стены и заборы, разделявшие город, были разрушены. Дороги, перекрытые и разрушенные во время войны, были восстановлены. Границы города были существенно расширены, что ускорило его развитие. Иерусалим перестал быть пограничным городом, жизнь в нем стала гораздо более безопасной.

Сегодня Иерусалим — современная, быстро развивающаяся столица Израиля. В нем осуществляет свою работу кнессет (парламент), здесь расположены официальная резиденция президента страны, правительственные министерства и Главный раввинат. Между всеми политическими силами Израиля существует соглашение по поводу того, что ни единство, ни суверенитет Иерусалима не могут быть предметом переговоров.

Сейчас не только евреям, но и христианским, и мусульманским меньшинствам обеспечен доступ к собственным религиозным святыням. Поэтому День Иерусалима для еврейского мира является символом исторической справедливости и знаком реальности мирного диалога с другими народами и конфессиями. В этот день в синагогах произносят праздничные молитвы, а в самом городе проходит ряд торжественных мероприятий.