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На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса

На военную службу летом призовут 500 офицеров запаса
11:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На военную службу в июне-июле 2020 призовут 500 офицеров запаса.

На военную службу в июне-июле этого года призовут 500 офицеров запаса. Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Иван Руснак.

Об этом сообщает Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Министром обороны Украины подписан приказ от 19 мая 2020 № 157 "О призыве граждан Украины на военную службу о призыве лиц офицерского состава в июне-июле 2020 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Подчеркивается, что офицеры будут назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

"Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года. Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом", - подчеркнули в Генштабе.

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После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части ВСУ.

В Генштабе отмечают, что к участию в операции Объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению ООС возможно лишь в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

"На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности", - говорится в сообщении.

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Военная служба, Армия, Донбасс, ВСУ, Офицеры запаса.
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