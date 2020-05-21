В МИД рассказали, как будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии

Новости Украины:Как отметил глава МИД, пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса.

Министерство иностранных дел Украины намерено оказывать дипломатическую поддержку украинскому бизнесу для выхода на внешние рынки.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Обозреватель". "Во время пандемии коронавируса очень важно спасать и людей, и экономику. Эта пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса. В то же время во всем мире происходят трансформации, которые являются возможностями для украинского бизнеса", – заявил он.

"Везде в мире, где есть интерес украинской компании, мы будем готовы рассмотреть возможность помочь ей на этом рынке", – подчеркнул министр.

В этом контексте он пояснил, что МИД не намерен ограничиваться конкретными странами или регионами – "мы будем идти туда, где есть интерес украинского бизнеса".

В частности, дипломаты намерены сосредоточиться на наиболее востребованной в мире украинской сельскохозяйственной продукции, а также на отечественной промышленности и IT-секторе.

"Главное, чтобы бизнес и дипломаты говорили на одном языке, чтобы мы понимали возможности украинского бизнеса, бизнес понимал возможности украинской дипломатии и все мы вместе работали в интересах Украины и ее граждан", – резюмировал Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.