Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
Не стоит расслаблятся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Не расслабляемся: в ЕС предупредили о второй волне пандемии COVID-19
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)
Звезды поздравляют с Днем вышиванки (Фото, Видео)

В МИД рассказали, как будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии

В МИД рассказали, как будут спасать украинский бизнес от последствий пандемии
18:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Как отметил глава МИД, пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса.

Министерство иностранных дел Украины намерено оказывать дипломатическую поддержку украинскому бизнесу для выхода на внешние рынки.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Обозреватель". "Во время пандемии коронавируса очень важно спасать и людей, и экономику. Эта пандемия создает очень большие проблемы для украинского бизнеса. В то же время во всем мире происходят трансформации, которые являются возможностями для украинского бизнеса", – заявил он.

"Везде в мире, где есть интерес украинской компании, мы будем готовы рассмотреть возможность помочь ей на этом рынке", – подчеркнул министр.

Время карантина: в МОН раскрыли особенности работы детских садов

В этом контексте он пояснил, что МИД не намерен ограничиваться конкретными странами или регионами – "мы будем идти туда, где есть интерес украинского бизнеса".

В частности, дипломаты намерены сосредоточиться на наиболее востребованной в мире украинской сельскохозяйственной продукции, а также на отечественной промышленности и IT-секторе.

"Главное, чтобы бизнес и дипломаты говорили на одном языке, чтобы мы понимали возможности украинского бизнеса, бизнес понимал возможности украинской дипломатии и все мы вместе работали в интересах Украины и ее граждан", – резюмировал Кулеба.

Борьба с COVID-19: дипломаты Украины и стран ЕС отправили в регионы партию медзащиты 

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
04 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить
Минздрав: требования по запуску детсадов будет трудно выполнить
Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной
Джиджи Хадид призналась, что работала на Неделе моды уже будучи беременной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь