Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника

Новости Украины:Ураза-Байрам - один из главных праздников в исламе, в этот день верующие разговляются, отмечая окончание священного месяца Рамадан.

Ураза Байрам (Ид уль-фитр, Рамадан Байрам) - один из крупнейших праздников Ислама, завершающий священный месяц Рамадан. Его еще называют праздником разговения. Для правоверных мусульман в этот день предписывается предаваться праздничному настроению, вкушать питье и пищу. Запрещено соблюдать пост в праздничный день.

Согласно истории Ислама в этот день Бог ниспослал пророку Мухаммеду самые первые стихи Корана. Празднование продолжается в течение трех дней.

В 2020 году Ураза Байрам выпадает на 24 мая. В этот день каждому мусульманину необходимо, совершив омовение и нарядившись в праздничные одежды, посетить мечеть для коллективной молитвы. После чего верующие приглашают близких и знакомых к себе на трапезу или идут в гости сами. Важным атрибутом праздника выступает закят уль-фитр - пожертвование, выплачиваемое нуждающимся людям.

В праздничный день принято посещать своих родителей, больных, дарить им подарки, ходить на кладбища для поминовения усопших. Над их могилами читают отрывки из Корана и просят Аллаха облегчить их участь.

Каждый мусульманин в день Ураза Байрам, в первую очередь, прощается со священным месяцем Рамадан, когда выпадает возможность усмирить страсти с помощью поста, вырасти в духовном плане, оказать помощь нуждающимся.