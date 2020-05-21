Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений

Новости Украины:В Минздраве Украины обнародовали этапы смягчения ограничений.

Министерство здравоохранения рекомендует полноценную работу некоторых заведений с июня в регионах, где возможно ослабление карантина.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Так, с 1 июня разрешено возобновить работу фитнес-центров (кроме групповых занятий более 10 человек), деятельность учебных заведений в группах не более 10 человек.

Также с 1 июня разрешаются межобластные перевозки.

С 10 июня в регионах с ослаблением карантина разрешена полноценная работа кафе, ресторанов в помещениях, работа учреждений культуры, а также гостиниц и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперевозок.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автобусное, железнодорожное и авиасообщение.

Накануне, 20 мая, Кабинет министров в рамках перехода ко второму этапу ослабления карантина разрешил запустить работу метро с 25 мая.

Также предусмотрено, что с 22 мая начнутся пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Кроме того, с 1 июня запланировано запустить железнодорожные пассажирские перевозки.