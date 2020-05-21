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Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений

Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" № 466-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

По данным ОП, подписанный закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

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Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, представляет отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Ожидается, что реализация положений закона расширит инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

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Украина, Налоговая, ОП.
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